В Австралии водитель влетел в толпу из-за плохого самочувствия

Наезд на пешеходов возле торгового центра Сиднея не считают терактом! В результате аварии пострадали по меньшей мере семь человек, в том числе младенец, который вылетел из детской коляски во время удара.



Водитель, который был за рулем, утверждает - ему стало плохо. Поэтому и не сориентировался и влетел в толпу прохожих. Впрочем, учитывая события последних дней - нападения террористов - австралийская полиция проверяет и другие версии.