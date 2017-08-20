Все версии и хронология событий в Барселоне

Король Испании сейчас в больнице. Посещает раненых в результате кровавого теракта в Барселоне. 14 туристов убито, еще полторы сотни выжило - когда оружием в руках ИГИЛ снова стала машина. О теракте в Каталонии знали, и он может повториться - предостерегает разведка. Куда и к кому ведет след преступников?



Самые известные туристические объекты Европы вновь берут под усиленную охрану, устанавливают бетонные блоки на пешеходных улицах, чтобы не пустить транспорт, проверяют документы, вооружают патрули.