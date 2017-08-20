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Все версии и хронология событий в Барселоне

20 августа 2017, 08:22
Все версии и хронология событий в Барселоне

Король Испании сейчас в больнице. Посещает раненых в результате кровавого теракта в Барселоне. 14 туристов убито, еще полторы сотни выжило - когда оружием в руках ИГИЛ снова стала машина. О теракте в Каталонии знали, и он может повториться - предостерегает разведка. Куда и к кому ведет след преступников?

Самые известные туристические объекты Европы вновь берут под усиленную охрану, устанавливают бетонные блоки на пешеходных улицах, чтобы не пустить транспорт, проверяют документы, вооружают патрули.

Здоровье, Общество, свідок, Теракты, Убийства

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