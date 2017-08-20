Почему не наказывают богатых и известных за смертельные ДТП?

Среди известных людей - немало виновников смертельных аварий. Но ни один из них так и не сел за решетку. В декабре 2012-го композитор и продюсер Константин Меладзе на своем Лексусе сбил 30-летнюю женщину. Мать, у которой осталось двое детей, умерла мгновенно. Трагедия обошлась Меладзе в 30 тысяч долларов, которые композитор выплатил сиротам.



А уже через несколько месяцев громкое ДТП спровоцировала экс-супруга бывшего футболиста и тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва - Людмила. Она вылетела на встречную полосу, где протаранила Жигули. В результате удара легковушка перевернулась. Пассажирка, которая была на 5-м месяце беременности, скончалась.