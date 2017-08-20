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Загадочное похищение человека в столице

20 августа 2017, 00:10
Загадочное похищение человека в столице

В Киеве неизвестные похитили мужчину прямо из его автомобиля. Инцидент произошел в Днепровском районе столицы поздно вечером. Люди с битами в руках бросились к припаркованной машине и сразу принялись ее разбивать. Впоследствии вытащили из салона водителя и набросились на него. Потом повезли водителя в неизвестном направлении.

Свидетелем нападения стала прохожая. Она и вызвала полицию. На месте преступления правоохранители знайшы нож, две биты и следы крови. Начали уголовное производство по факту похищения. Но через несколько часов мужчина нашелся.

Драки и насилие, свідок

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