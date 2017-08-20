Убийство в одесском СИЗО - причины и последствия

В Одессе расследуют зверское убийство сотрудницы СИЗО. Заключенный изнасиловал и убил несчастную топором, а потом еще и расчленил. Части тела выбросил в мусорник изолятора.



За несколько часов до этого инспектор дневной смены исчезла. Именно во время ее поисков коллеги и наткнулись на кошмар. Где арестант взял топор, как заманил свою жертву и как отомстили сотрудники СИЗО заключенным.