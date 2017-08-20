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Убийство в одесском СИЗО - причины и последствия

20 августа 2017, 05:56
Убийство в одесском СИЗО - причины и последствия

В Одессе расследуют зверское убийство сотрудницы СИЗО. Заключенный изнасиловал и убил несчастную топором, а потом еще и расчленил. Части тела выбросил в мусорник изолятора.

За несколько часов до этого инспектор дневной смены исчезла. Именно во время ее поисков коллеги и наткнулись на кошмар. Где арестант взял топор, как заманил свою жертву и как отомстили сотрудники СИЗО заключенным.

свідок, Служебные преступления, Убийства

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Что делают женщины в СИЗО?
Ирина 20.08.2017, 06:57 ответить
да все просто
петушок по привычке должен был шлифовать тете писю
но, его переклинило и он ее замочил
коко 20.08.2017, 06:57 ответить

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