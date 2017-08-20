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В Винницкой области у пенсионеров якобы проверяли счетчики, а тем временем вынесли все деньги

20 августа 2017, 09:53
В Винницкой области у пенсионеров якобы проверяли счетчики, а тем временем вынесли все деньги

В Винницкой области псевдоинспекторы, которые якобы проверяли счетчики, обокрали супругов-пенсионеров. Вынесли из дома 75 тысяч гривен, которые пара годами откладывала на похороны.

Правоохранители советуют селянам обязательно требовать у любых проверяющих документы. А если заподозрили неладное, сразу вызвать копов. Уголовной троице за содеянное грозит до шести лет за решеткой с конфискацией имущества. Но сначала их нужно задержать.

Аферы, Ограбления, свідок

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