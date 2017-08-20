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Марк Цукерберг считает важным декретный отпуск для молодых пап

20 августа 2017, 11:15
Марк Цукерберг считает важным декретный отпуск для молодых пап

Основатель Facebook - миллиардер Марк Цукерберг - идет в декрет! Ухаживать за дочкой, которая вот-вот должна родиться, и помогать жене Присцилле. Пара готовится во второй раз стать родителями, и счастливый папа снова идет на временные каникулы по уходу за ребенком.

Отдыхать будет первый месяц после родов, а потом еще месяц в декабре. Кто вместо него будет руководить бизнесом - не говорит. Впрочем, объясняет: ученые доказали, что декрет одинаково полезен и для мужчин, и для женщин, и для отношений в семье после появления пополнения. Поэтому Цукерберг всем сотрудникам Facebook советует брать с себя пример. И дает 4 месяца оплачиваемого декретного отпуска.

Прочее, свідок

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