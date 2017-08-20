Марк Цукерберг считает важным декретный отпуск для молодых пап

Основатель Facebook - миллиардер Марк Цукерберг - идет в декрет! Ухаживать за дочкой, которая вот-вот должна родиться, и помогать жене Присцилле. Пара готовится во второй раз стать родителями, и счастливый папа снова идет на временные каникулы по уходу за ребенком.



Отдыхать будет первый месяц после родов, а потом еще месяц в декабре. Кто вместо него будет руководить бизнесом - не говорит. Впрочем, объясняет: ученые доказали, что декрет одинаково полезен и для мужчин, и для женщин, и для отношений в семье после появления пополнения. Поэтому Цукерберг всем сотрудникам Facebook советует брать с себя пример. И дает 4 месяца оплачиваемого декретного отпуска.