Родные погибшей в ДТП по вине Дыминского требуют честного расследования

На Львовщине родные погибшей в ДТП 31-летней Натальи Триль требуют от правоохранителей справедливого расследования. Накануне Мерседес, который принадлежит известному бизнесмену, владельцу футбольного клуба Карпаты Петру Дыминскому, врезался в Опель, которым управляла обычная девушка.



Она не доехала до дома каких-то 200 метров. Местные жители говорят: за рулем был предприниматель, почему же тогда подозреваемым стал его охранник?