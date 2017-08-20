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Родные погибшей в ДТП по вине Дыминского требуют честного расследования

20 августа 2017, 12:44
Родные погибшей в ДТП по вине Дыминского требуют честного расследования

На Львовщине родные погибшей в ДТП 31-летней Натальи Триль требуют от правоохранителей справедливого расследования. Накануне Мерседес, который принадлежит известному бизнесмену, владельцу футбольного клуба Карпаты Петру Дыминскому, врезался в Опель, которым управляла обычная девушка.

Она не доехала до дома каких-то 200 метров. Местные жители говорят: за рулем был предприниматель, почему же тогда подозреваемым стал его охранник?

ДТП, Общество, свідок, Служебные преступления

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