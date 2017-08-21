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Новые детали громкого дела о смертельном ДТП

21 августа 2017, 22:44
Новые детали громкого дела о смертельном ДТП

Львовский бизнесмен Петр Дыминский был на месте смертельного ДТП, в котором погибла 31-летняя Наталья Трила. Впрочем, очевидцы страшной аварии боятся рассказывать о столкновении следователям. Между тем коллеги погибшей девушки требуют честного и прозрачного расследования дела. И уже известно, что эксперты в Киеве проверят ДНК с подушек безопасности Мерседеса.

Расследование этого резонансного дела будет контролировать высшее руководство Национальной полиции. Между тем сам бизнесмен Петр Дыминский до сих пор не сделал ни одного официального заявления по этому ДТП.

ДТП, Общество, свідок, Суды

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