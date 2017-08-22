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Заключенные одесского СИЗО обвиняют сотрудников в жестоком избиении

22 августа 2017, 00:54
Заключенные одесского СИЗО обвиняют сотрудников в жестоком избиении

В Одесской области продолжается расследование громкого дела. После зверского убийства женщины в СИЗО правоохранители провели обыски в камерах заключенных. Заключенные утверждают - над ними издеваются. Есть даже фото избитых. Журналистам показали, как живут в скандальном изоляторе.

Третьи сутки подряд новости об Одесском следственном изоляторе в топе запросов украинцев в интернете. Сначала всех шокировала новость о жестоком убийстве, потом начали обсуждать так называемую вендетту по-одесски. Мол, администрация СИЗО решила отомстить арестантам и безжалостно била и издевалась над людьми.

Драки и насилие, Общество, свідок, Служебные преступления, Убийства

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