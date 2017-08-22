Заключенные одесского СИЗО обвиняют сотрудников в жестоком избиении

В Одесской области продолжается расследование громкого дела. После зверского убийства женщины в СИЗО правоохранители провели обыски в камерах заключенных. Заключенные утверждают - над ними издеваются. Есть даже фото избитых. Журналистам показали, как живут в скандальном изоляторе.



Третьи сутки подряд новости об Одесском следственном изоляторе в топе запросов украинцев в интернете. Сначала всех шокировала новость о жестоком убийстве, потом начали обсуждать так называемую вендетту по-одесски. Мол, администрация СИЗО решила отомстить арестантам и безжалостно била и издевалась над людьми.