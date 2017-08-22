Пожары пылают по всей Украине

В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности: спасатели призывают граждан не провоцировать пожары в природных экосистемах!



Заповедная зона запорожской Хортицы. Здесь огонь буквально за полтора часа уничтожил два гектара леса. Из-за сильного ветра пламя быстро распространялось по верхушкам пересушенных сосен и елей. Тушить пожар спасателям помогали волонтеры. В общем со стихией боролись более 60 человек и 11 пожарных машин.



Огонь натворил бед и на Харьковщине. Там только за последние сутки возникло более 80 пожаров на полях и в лесах. Большинство возгораний произошли из-за человеческой халатности: окурок, костер.



Один из крупнейших пожаров вспыхнула в городе Лозовая, на территории военного арсенала. Местные жители говорят, что слышали одиночные взрывы. Однако армейцы уверяют, что горела территория без боеприпасов. Тушение продолжалось более 12 часов. Выгорело около 10 гектаров.



На Днепропетровщине сгорело почти 90 гектаров леса. Так пылало из-за дачницы, которая убирала усадьбу и подожгла сухую траву. Огонь быстро добрался до леса.