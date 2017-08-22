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Дожди идут на помощь украинским пожарным

22 августа 2017, 07:47
Дожди идут на помощь украинским пожарным

Возможно, погода поможет спасателям тушить масштабные возгорания. Уже завтра в Украине прогнозируют сильное похолодание. Почти во всех регионах пойдет дождь и значительно снизится температура воздуха. Так сколько же продержится прохлада, нам расскажет синоптик украинского гидрометцентра Оксана Никифорова.

Ближайшие 3 суток погода в Украине будет совсем не летней, наоборот - будет напоминать осеннюю. Виновником будет хмурый циклон над Украиной. В большинстве областей ждем кратковременные дожди, местами они будут сильными, с грозами и шквалистым усилением ветра. Резко знизитьсмя температура. Ночью 8-13 градусов, днем 18-24.

Пожары, Прочее, свідок

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