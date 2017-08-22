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Еврейская община требует отменить переименование проспекта Ватутина

22 августа 2017, 10:14
Еврейская община требует отменить переименование проспекта Ватутина

Переименование проспекта Ватутина в столице вызвало возмущение не только у киевлян. Главе Киевсовета направили обращение депутаты израильского Кнессета. Они требуют отменить решение переименовать проспект в честь Романа Шухевича.

Сейчас название проспекта остается без изменений. На сайте Киеврады петиция с требованием остановить изменение названия улицы уже набрала необходимое количество голосов. Впрочем, комиссия до сих пор не рассмотрела ее. Имя генерала Ватутина неразрывно связано с Киевом. Он возглавлял первый Украинский фронт. Именно под его командованием в 1943-м город освободили от нацистов.

Общество, свідок

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