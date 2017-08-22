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Загадочная смерть на подводной лодке

22 августа 2017, 12:36
Загадочная смерть на подводной лодке

Капитан датской частной подводной лодки "Наутилус" заявил полиции, что похоронил шведскую журналистку в море. Петер Мадсен утверждает: женщина, которая путешествовала с ним, погибла в результате несчастного случая. Но деталей не разглашает. Тело Ким Валле водолазы пока не нашли.

Мадсен и Валле отправились на "Наутилусе" из Копенгагена 10 августа. Когда связь с подводной лодкой исчезла, начались масштабные поиски. На следующий день бизнесмена спасли. Сначала он заявлял, что высадил журналистку на берег. Но полиция в это не поверила и задержала предпринимателя по подозрению в убийстве.

Общество, свідок, Убийства

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