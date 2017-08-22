Напомнить пароль | Регистрация
вторник, 22 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Уникальное астрономическое явление наблюдали в США

22 августа 2017, 14:48
Уникальное астрономическое явление наблюдали в США

Американцы пережили полное солнечное затмение. Первым его встретили в Огероне на побережье Тихого океана. С воздуха можно было увидеть в основном вспышки фотокамер.

Многие города полностью накрыла тьма. Линия затмения прошла по диагонали через всю территорию США от побережья Тихого до Атлантического океанов. Это было первое затмение, которое увидели исключительно Соединенные Штаты, за много веков. Прежде такое же явление наблюдали целых 760 лет назад!

Прочее, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Элементарно"
Сериал "Элементарно"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab