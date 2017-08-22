Уникальное астрономическое явление наблюдали в США

Американцы пережили полное солнечное затмение. Первым его встретили в Огероне на побережье Тихого океана. С воздуха можно было увидеть в основном вспышки фотокамер.



Многие города полностью накрыла тьма. Линия затмения прошла по диагонали через всю территорию США от побережья Тихого до Атлантического океанов. Это было первое затмение, которое увидели исключительно Соединенные Штаты, за много веков. Прежде такое же явление наблюдали целых 760 лет назад!