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В столице пожарные ждали разрешения Киевэнерго, чтобы спасти горящий ресторан

22 августа 2017, 15:35
В столице пожарные ждали разрешения Киевэнерго, чтобы спасти горящий ресторан

Поджог или случайность? В Киеве днем горел ресторан в парке Пушкина. Пламя охватило всю деревянную постройку, которая внутри еще и была обшита пластиком. В момент возгорания в заведении отдыхали гости, но вместе с персоналом они успели выйти на улицу. Поэтому пострадавших нет.

Работники ресторана говорят, что пламя появилось на крыше внезапно, но откуда возник огонь - не знают. Спасатели быстро приехали на вызов, но сразу приступить к тушению пожара они не смогли, поэтому заведение выгорело дотла.

Пожары, свідок

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