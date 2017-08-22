В столице пожарные ждали разрешения Киевэнерго, чтобы спасти горящий ресторан

Поджог или случайность? В Киеве днем горел ресторан в парке Пушкина. Пламя охватило всю деревянную постройку, которая внутри еще и была обшита пластиком. В момент возгорания в заведении отдыхали гости, но вместе с персоналом они успели выйти на улицу. Поэтому пострадавших нет.



Работники ресторана говорят, что пламя появилось на крыше внезапно, но откуда возник огонь - не знают. Спасатели быстро приехали на вызов, но сразу приступить к тушению пожара они не смогли, поэтому заведение выгорело дотла.