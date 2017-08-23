В Виннице откопали немецкий сейф

Прокладывали теплосеть - и обнаружили клад времен Второй мировой войны. В Виннице найденый во время земляных работ полутонный металлический ящик переполошил полгорода. Сотни людей почти сутки думали - что же внутри: золото Рейха или тайник советских военных?



Музейщики решили код не подбирать, распилили раритет обычной болгаркой. Внутри - ни золота, ни бриллиантов. Только документы времен Второй мировой войны. Хотя для историков - это тоже ценное сокровище.