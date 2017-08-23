Еще одна загадка "Наутилуса" - вблизи Копенгагена нашли тело женщины без головы

В прибрежных водах Копенгагена нашли тело женщины без головы и конечностей в рамках операции по поиску шведской журналистки Ким Валль, которая была на борту затонувшей лодки "Наутилус". Остатки на берегу обнаружил велосипедист.



Однако, по заявлению полиции, пока еще рано связывать это тело с недавним исчезновением журналистки. Последний раз Валль видели на самом частном подводной лодке мира изобретателя Петера Мадсен 10 августа.