Рекордно короткое судебное заседание по делу Пашинского

Лишь четыре минуты длилось очередное судебное заседание по скандальному делу Сергея Пашинского. Рассмотрение жалобы о закрытии уголовного производства против народного избранника перенесли на 19-е сентября. А все потому, что следователь-прокурор Генпрокуратуры сейчас в отпуске. А без него судья отказался рассматривать дело.



Ни Пашинского, ни пострадавшего Химикуса на заседании также не было. Представители депутата от комментариев отказались. Напомню, что Генпрокуратура закрыла производство против Сергея Пашинского за стрельбу по Вячеславу Химикусу. Однако адвокат последнего требует обжаловать это решение.