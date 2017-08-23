Гужву оставили под домашним арестом еще на месяц

Оставить под домашним арестом. Сегодня Шевченковский районный суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении еще на два месяца домашнего ареста главного редактора "Страна ЮЭЙ" - Игоря Гужвы.



Государственные обвинители просили Фемиду продолжить меру пресечения на 60 суток, однако судья решила оставить медийщика под домашним арестом на 30 дней. В течение всего времени Игорь Гужва не должен покидать пределы столицы и при первой же необходимости явиться на допрос к правоохранителям.