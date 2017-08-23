Напомнить пароль | Регистрация
среда, 23 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Гужву оставили под домашним арестом еще на месяц

23 августа 2017, 07:54
Гужву оставили под домашним арестом еще на месяц

Оставить под домашним арестом. Сегодня Шевченковский районный суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении еще на два месяца домашнего ареста главного редактора "Страна ЮЭЙ" - Игоря Гужвы.

Государственные обвинители просили Фемиду продолжить меру пресечения на 60 суток, однако судья решила оставить медийщика под домашним арестом на 30 дней. В течение всего времени Игорь Гужва не должен покидать пределы столицы и при первой же необходимости явиться на допрос к правоохранителям.

Общество, свідок, Суды

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab