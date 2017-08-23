Жемчужина Винницкой области - озеро, которого нет ни на одной карте

Настоящее чудо нашла съемочная группа Свидетеля в Винницкой области. Уникальное, невероятного цвета озеро, не обозначенное ни на одной карте! Откуда же взялся удивительный водоем? Почему о нем знают лишь избранные?



Тридцать километров по скоростной трассе от областного центра, с десяток - по небольшой дороге от Калиновки, и наконец мы на месте. Именно здесь, в лесных чащах и без обозначений, находится винницкое чудо - "Хрустальное озеро".