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Жемчужина Винницкой области - озеро, которого нет ни на одной карте

23 августа 2017, 09:10
Жемчужина Винницкой области - озеро, которого нет ни на одной карте

Настоящее чудо нашла съемочная группа Свидетеля в Винницкой области. Уникальное, невероятного цвета озеро, не обозначенное ни на одной карте! Откуда же взялся удивительный водоем? Почему о нем знают лишь избранные?

Тридцать километров по скоростной трассе от областного центра, с десяток - по небольшой дороге от Калиновки, и наконец мы на месте. Именно здесь, в лесных чащах и без обозначений, находится винницкое чудо - "Хрустальное озеро".

Прочее, свідок

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