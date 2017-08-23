Экспертиза показала, что охранник Дыминского не был за рулем

Охранник Петра Дыминского не был за рулем Мерседеса, который совершил смертельное ДТП. Об этом на своей странице в соцсети написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, львовского бизнесмена пригласили на допрос и пройти экспертизу ДНК, но вместо этого Дыминский якобы улетел в Швейцарию.



Напомню, авария произошла в пятницу. Владельца футбольного клуба Карпаты признали по делу свидетелем, всю вину на себя взял его охранник.