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Экспертиза показала, что охранник Дыминского не был за рулем

23 августа 2017, 10:08
Экспертиза показала, что охранник Дыминского не был за рулем

Охранник Петра Дыминского не был за рулем Мерседеса, который совершил смертельное ДТП. Об этом на своей странице в соцсети написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, львовского бизнесмена пригласили на допрос и пройти экспертизу ДНК, но вместо этого Дыминский якобы улетел в Швейцарию.

Напомню, авария произошла в пятницу. Владельца футбольного клуба Карпаты признали по делу свидетелем, всю вину на себя взял его охранник.

ДТП, Общество, свідок, Суды

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