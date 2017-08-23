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Завершено расследование резни в львовской психбольнице

23 августа 2017, 11:06
Завершено расследование резни в львовской психбольнице

Появились выводы служебного расследования кровавого инцидента, который произошел во Львовской психбольнице четвертого августа. Тогда взбешенный пациент взял в заложники других больных и начал резать их осколком стекла. Полиция во время штурма палаты схватила нападающего. С порезами в больнице оказались шесть пациентов. Получили травмы и пятеро полицейских!

Как впоследствии выяснили - 30-летний нападающий по решению суда находился в заведении на экспертизе после того, как зверски убил своего отца, нанеся ему 72 удара ножом! В итоге комиссия сделала вывод, что психиатры недооценили состояние пациента, а окна в палатах должны были быть из стекла, которое не бьется.

Драки и насилие, Здоровье, свідок, Служебные преступления, Хулиганство

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