Завершено расследование резни в львовской психбольнице

Появились выводы служебного расследования кровавого инцидента, который произошел во Львовской психбольнице четвертого августа. Тогда взбешенный пациент взял в заложники других больных и начал резать их осколком стекла. Полиция во время штурма палаты схватила нападающего. С порезами в больнице оказались шесть пациентов. Получили травмы и пятеро полицейских!



Как впоследствии выяснили - 30-летний нападающий по решению суда находился в заведении на экспертизе после того, как зверски убил своего отца, нанеся ему 72 удара ножом! В итоге комиссия сделала вывод, что психиатры недооценили состояние пациента, а окна в палатах должны были быть из стекла, которое не бьется.