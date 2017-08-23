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В Минюсте планируют полностью обновить состав работников пенитенциарной службы

23 августа 2017, 12:52
В Минюсте планируют полностью обновить состав работников пенитенциарной службы

Персонал украинских тюрем надо обновить! Об этом сегодня заявил Генеральный прокурор. По мнению Юрия Луценко, изменения в пенитенциарной службе необходимы, и как можно быстрее.

В Минюсте Свидетель заверили - проведут собственное расследование совместно с Генпрокуратурой и СБУ. Уже завтра заместитель министра юстиции поедет в изолятор. К тому же в ведомстве планируют полностью обновить состав работников пенитенциарной службы. Набирать новых сотрудников будут на конкурсной основе. Но сделать это будет непросто.

Общество, свідок, Служебные преступления

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