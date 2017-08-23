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В Чернигове агрессивные сверстницы снова избили школьницу

23 августа 2017, 15:48
В Чернигове агрессивные сверстницы снова избили школьницу

Новое избиение школьницы в Чернигове! И снова это сделала банда девушек. Они ждали 15-летнюю жертву между гаражами. Ярослава с подругами гуляла возле школы. Вдруг возле них появились другие девушки. Между компаниями вспыхнул конфликт. 15-летнюю школьницу затащили подальше от людских глаз, начали жестоко избивать.

Напомним, четыре месяца назад в Чернигове другая подростковая банда жестоко избила Полину Малоштан. Это видео шокировало всю Украину. Это дело уже передали в суд. В сентябре ожидают первого заседания.

Драки и насилие, Общество, свідок

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