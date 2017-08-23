В Чернигове агрессивные сверстницы снова избили школьницу

Новое избиение школьницы в Чернигове! И снова это сделала банда девушек. Они ждали 15-летнюю жертву между гаражами. Ярослава с подругами гуляла возле школы. Вдруг возле них появились другие девушки. Между компаниями вспыхнул конфликт. 15-летнюю школьницу затащили подальше от людских глаз, начали жестоко избивать.



Напомним, четыре месяца назад в Чернигове другая подростковая банда жестоко избила Полину Малоштан. Это видео шокировало всю Украину. Это дело уже передали в суд. В сентябре ожидают первого заседания.