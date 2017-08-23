На Закарпатье можно вызвать полицию через мобильное приложение

Вызвать полицию только одной кнопкой - отныне это реально на Закарпатье. Специальное мобильное приложение разработали в Нацполиции. Для идентификации пользователей нужно ввести в это приложению свои данные.

И если вам понадобится вызвать правоохранителей, то надо только прикоснуться к экрану своего гаджета. Далее умная система сама определит ваше местонахождение и автоматически направит данные в полицию. И копы приедут так же, как если бы вы самы позвонили на линию 102.