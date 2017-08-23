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В Харькове до утра тушили пожар в административном апелляционном суде

23 августа 2017, 19:00
В Харькове до утра тушили пожар в административном апелляционном суде

В Харькове до утра тушили пожар в административном апелляционном суде. Здание загорелось вечером, после того как в него попала молния.

Тем временем в суде еще продолжались заседания. Огонь сразу охватил крышу, он быстро распространялся, ведь перекрытия здесь деревянные. Судьи, истцы и ответчики выбегали из помещения. Дела и другие материалы почти не пострадали - по крайней мере, от огня. Они были заперты в сейфах. Но могли быть залиты водой в результате тушения пожара.

Пожары, свідок

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