В Харькове до утра тушили пожар в административном апелляционном суде. Здание загорелось вечером, после того как в него попала молния.

Тем временем в суде еще продолжались заседания. Огонь сразу охватил крышу, он быстро распространялся, ведь перекрытия здесь деревянные. Судьи, истцы и ответчики выбегали из помещения. Дела и другие материалы почти не пострадали - по крайней мере, от огня. Они были заперты в сейфах. Но могли быть залиты водой в результате тушения пожара.