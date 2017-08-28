В Киеве средь бела дня похитили человека

В столице трое неизвестных набросились на мужчину, силой затащили его в "Фольксваген" и тут же уехали в неизвестном направлении. Но далеко убежать похитителям не удалось. Местная жительница стала свидетелем дерзкого преступления, она и сообщила в полицию. Правоохранители объявили план "Перехват". Злоумышленников задержали недалеко от места нападения.

Называть причины похищения 25-летнего киевлянина арестованные отказываются. Поэтому мотивы сейчас выясняются. Нападающим за похищение человека грозит до 5 лет за решеткой.