Жуткая смерть на заборе в Ужгороде

В самом центре Ужгорода около девяти утра 50-летний мужчина решил сократить путь и пошел через переулок. Там установлен железный забор с калиткой, которую в это время еще никто не открыл. Поэтому мужчина решил перелезть через забор. Но зацепившись за острый штырь, он просто повис на металлической конструкции. К несчастью, железо повредило артерию и началось кровотечение.

Сколько мужчина провисел на заборе - неизвестно. Когда рядом оказались люди, они вызвали скорую, однако медики уже ничем помочь не смогли. Мужчина истек кровью и умер. Сейчас правоохранители выясняют личность погибшего и все обстоятельства трагедии. Эксперты проводят анализы на содержание алкоголя в его крови.