Напомнить пароль | Регистрация
понедельник, 28 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Жуткая смерть на заборе в Ужгороде

28 августа 2017, 20:03
Жуткая смерть на заборе в Ужгороде

В самом центре Ужгорода около девяти утра 50-летний мужчина решил сократить путь и пошел через переулок. Там установлен железный забор с калиткой, которую в это время еще никто не открыл. Поэтому мужчина решил перелезть через забор. Но зацепившись за острый штырь, он просто повис на металлической конструкции. К несчастью, железо повредило артерию и началось кровотечение.

Сколько мужчина провисел на заборе - неизвестно. Когда рядом оказались люди, они вызвали скорую, однако медики уже ничем помочь не смогли. Мужчина истек кровью и умер. Сейчас правоохранители выясняют личность погибшего и все обстоятельства трагедии. Эксперты проводят анализы на содержание алкоголя в его крови.

Несчастные случаи, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab