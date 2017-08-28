"Москвич" с арсеналом оружия врезался в грузовик на мосту Патона в Киеве
28 августа 2017, 23:09
Об аварии сообщает издание "ДТП.kiev.ua" на своей странице в Facebook. По словам очевидцев, автомобиль выехал на встречную полосу и влетел в ЗИЛ. Водителя легковушки зажало в салоне, его смогли вытащить только спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Мужчину в критическом состоянии госпитализировали.
А при осмотре автомобиля в багажнике нашли оружие и боеприпасы. Также на дороге рассыпались гильзы. В столичной полиции аварию пока не комментируют. Продолжаются следственные действия.