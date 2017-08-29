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Народный депутат Нестор Шуфрич оплатил лечение пострадавшего мужчины, которого сбил его сын

29 августа 2017, 00:08
Народный депутат Нестор Шуфрич оплатил лечение пострадавшего мужчины, которого сбил его сын

Не только украинские медики борются за жизнь пострадавшего. Политик посодействовал, чтобы в Киев прибыли известные нейрохирурги из Израиля. А потому есть надежда спасти мужчину.

Напомним, авария произошла в ночь на воскресенье. По словам очевидцев, красный "Бентли", которым руководил Нестор Шуфрич-младший, ехал слишком быстро и сбил человека на пешеходном переходе. Свидетели говорят, вероятно он перепутал педали тормоза и газа.

По факту наезда на пешехода начато уголовное производство. В полиции говорят, Шуфрич-младший сотрудничает со следствием. Сейчас назначен ряд экспертиз, чтобы выяснить причины ДТП. Его загранпаспорт изъяли, автомобиль доставили на штрафплощадку. В пресс-службе нардепа Нестора Шуфрича в Фейсбуке сообщили, что красный "Бентли" не принадлежит сыну депутата. Машину автосалон предоставил другу-музыканту - для съемок клипа.

ДТП, Здоровье, свідок

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