В Винницкой области задержали грабителей

Ночью двое мужчин проникли в частный дом, хозяева которого уехали в отпуск. Пса, который был на улице, отравили, а женщину, которая присматривала за двором, - связали и вынесли из дома сейф. Пока злоумышленники обыскивали дом, женщине удалось освободиться. Она бросилась за помощью к соседям. Те и вызвали полицию.

За несколько минут грабителей схватили правоохранители. У злоумышленников изъяли похищенный сейф, пистолет, нож, патроны, маски и перчатки. За разбой им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.