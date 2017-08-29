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В Винницкой области задержали грабителей

29 августа 2017, 01:04
В Винницкой области задержали грабителей

Ночью двое мужчин проникли в частный дом, хозяева которого уехали в отпуск. Пса, который был на улице, отравили, а женщину, которая присматривала за двором, - связали и вынесли из дома сейф. Пока злоумышленники обыскивали дом, женщине удалось освободиться. Она бросилась за помощью к соседям. Те и вызвали полицию.

За несколько минут грабителей схватили правоохранители. У злоумышленников изъяли похищенный сейф, пистолет, нож, патроны, маски и перчатки. За разбой им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ограбления, свідок

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