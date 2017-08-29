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Не стало Александра Наумова, известного исследователя Чернобыльской зоны

29 августа 2017, 02:07
Не стало Александра Наумова, известного исследователя Чернобыльской зоны

Журналисты со всего мира называли его "украинским сталкером", ведь именно он был проводником и консультантом сотен ученых, журналистов новостей и съемочных групп документальных фильмов, которые работали в Чернобыльской зоне. Собственно, телезрители во всем мире видели зону отчуждения такой, какой показывал ее журналистам Александр Наумов.

Чернобыль он знал, как свои пять пальцев, ведь попал туда через несколько дней после аварии. А после того, как врачи спасли его после лучевой болезни, вернулся в Чернобыльскую зону - сначала охранять ее от мародеров, а впоследствии - исследовать, собирать свидетельства очевидцев и документы.

Он был настоящей легендой Чернобыльской зоны, с самого известного украинского проводника даже срисовали главного персонажа компьютерной игры "Сталкер", события которой разворачиваются в зоне отчуждения.

Общество, Прочее, свідок

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