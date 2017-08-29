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На Ровенщине расположена уникальная природная достопримечательность - базальтовые столбы

29 августа 2017, 04:17
На Ровенщине расположена уникальная природная достопримечательность - базальтовые столбы

Базальтовые столбы входят в перечень семи чудес Украины. В селе Базальтовом уже более сотни лет добывают базальт. Им вымощены площади столиц многих европейских государств, таких как Франция или Англия.

Один из карьеров уже не действует. Его затопили подземные воды, таким образом создав зеркально чистое озеро с изумрудной водой. И эта местность сразу стала любимым местом отдыха многих туристов.

Прочее, свідок

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