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Православные и греко-католики отметили Успение Пресвятой Богородицы

29 августа 2017, 05:23
Православные и греко-католики отметили Успение Пресвятой Богородицы

Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие  в разных странах, собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и похоронить Деву Марию.

Верующие в этот день просят помощи и заступничества у Божьей Матери. В народе праздник называют Первой Пречистой. Есть еще и вторая, и третья. Отмечают их 21 сентября и 14 октября. Люди верят, если на Первую Пречистую будет хорошая погода - вся осень будет теплой.

Общество, Прочее, свідок

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