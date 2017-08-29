Православные и греко-католики отметили Успение Пресвятой Богородицы

Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в разных странах, собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и похоронить Деву Марию.

Верующие в этот день просят помощи и заступничества у Божьей Матери. В народе праздник называют Первой Пречистой. Есть еще и вторая, и третья. Отмечают их 21 сентября и 14 октября. Люди верят, если на Первую Пречистую будет хорошая погода - вся осень будет теплой.