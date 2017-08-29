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Серийный убийца в белом халате: в Германии медбрат убил 84 человека

29 августа 2017, 15:49
Серийный убийца в белом халате: в Германии медбрат убил 84 человека

Медбрат вводил препарат, который вызывал сердечную и сосудистую недостаточность. Санитар так отрабатывал навыки работы в реанимации. Некоторых пациентов он пожалел и в последний момент спас.

Медик Нильс Хоген совершал преступления с 2002 года. Признался только в тридцати смертях. В 2015 году его приговорили к пожизненному, но после эксгумации еще ста тридцати тел оказалось, что медик соврал. Следствие по громкому делу продолжается. Кроме санитара будут судить главного врача и заведующего отделением, где все происходило.

Здоровье, свідок, Суды, Убийства

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