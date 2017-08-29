Один человек погиб в результате столкновения пассажирского автобуса и легковушки в Винницкой области
29 августа 2017, 18:24
Известно, что автомобиль влетел в бус на повороте дороги. От удара машину расплющило. Ее владелец, 27-летний мужчина, погиб на месте. 26 человек, которые были в салоне автобуса, получили незначительные ушибы, но помощь медиков никому не понадобилась. Пассажиров отправили на вокзал, чтобы они могли добраться домой.
Сейчас полиция опросила водителя пассажирского транспорта и выясняет, что стало причиной аварии - невнимание водителя легковушки или неисправность его машины.