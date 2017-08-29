Напомнить пароль | Регистрация
вторник, 29 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Один человек погиб в результате столкновения пассажирского автобуса и легковушки в Винницкой области

29 августа 2017, 18:24
Один человек погиб в результате столкновения пассажирского автобуса и легковушки в Винницкой области

Известно, что автомобиль влетел в бус на повороте дороги. От удара машину расплющило. Ее владелец, 27-летний мужчина, погиб на месте. 26 человек, которые были в салоне автобуса, получили незначительные ушибы, но помощь медиков никому не понадобилась. Пассажиров отправили на вокзал, чтобы они могли добраться домой.

Сейчас полиция опросила водителя пассажирского транспорта и выясняет, что стало причиной аварии - невнимание водителя легковушки или неисправность его машины.

ДТП, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab