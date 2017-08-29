Виновник аварии в Ровенской области бежал в США и проповедует слово Божие

На Ровенщине молодой человек, спешивший на вечеринку, влетел на своем автомобиле в старенькие "Жигули". Уже известно, что он нарушил правила и выехал на встречку. Сам не пострадал, а вот пенсионер, владелец ВАЗа, - в критическом состоянии.

Между тем виновник аварии уже бежал за границу, он проживает в США. В роликах на YouTube проповедует слово Божие, но отвечать за трагедию не хочет. К слову, следователь фактически дал убежать нарушителю, потому что не изъял у него загранпаспорт.