Напомнить пароль | Регистрация
вторник, 29 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Виновник аварии в Ровенской области бежал в США и проповедует слово Божие

29 августа 2017, 18:56
Виновник аварии в Ровенской области бежал в США и проповедует слово Божие

На Ровенщине молодой человек, спешивший на вечеринку, влетел на своем автомобиле в старенькие "Жигули". Уже известно, что он нарушил правила и выехал на встречку. Сам не пострадал, а вот пенсионер, владелец ВАЗа, - в критическом состоянии.

Между тем виновник аварии уже бежал за границу, он проживает в США. В роликах на YouTube проповедует слово Божие, но отвечать за трагедию не хочет. К слову, следователь фактически дал убежать нарушителю, потому что не изъял у него загранпаспорт.

ДТП, Здоровье, свідок, Служебные преступления

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab