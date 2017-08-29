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В Ровно неизвестные устроили пожар в многоэтажке

29 августа 2017, 21:50
В Ровно неизвестные устроили пожар в многоэтажке

Дым в квартире на восьмом этаже почувствовали хозяева около двух ночи. Они немедленно вызвали спасателей и полицию. Как выяснилось, двери в дом подожгли неизвестные, перед тем облив их бензином. Никто из жильцов квартиры не пострадал. А вот соседи наглотались едкого дыма и полночи провели под подъездом. Пожарные эвакуировали всех жителей, возгорание оперативно ликвидировали.

Сейчас поджигателей разыскивает полиция. Эксперты изъяли пожарный мусор и металлическое ведро с горюче-смазочными остатками.

Пожары, свідок

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