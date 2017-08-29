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Ким Чен Ын сегодня запустил баллистическую ракету в сторону японского острова Хоккайдо

29 августа 2017, 23:36
Ким Чен Ын сегодня запустил баллистическую ракету в сторону японского острова Хоккайдо

После запуска ракеты из КНДР, сервис яндекс-карты перестал отображать остров Сахалин, что по соседству с японским Хоккайдо, в сторону которого Ким Чен Ын сегодня запустил баллистическую ракету средней дальности. Пролетев 2700 километров, она упала в море. Мир снова вздрогнул от возможности начала глобальной ядерной войны. Южная Корея в ответ на действия Пхеньяна бомбит КНДР. Истребители из Сеула сбросили 4 бомбы на полигоне недалеко от границы.

Пхеньян, говорят обозреватели, так реагирует на совместные учения США и Южной Кореи и пытается в очередной раз запугать врагов. Совбез ООН созвал экстренное заседание из-за событий на Корейском полуострове. Дональд Трамп обещает мгновенно реагировать и помочь союзникам в случае обострения ситуации. К сдержанности стороны призывает Китай.

Взрыв, Общество, Прочее, свідок

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