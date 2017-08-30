Четверо мужчин напали на местную АЗС в городе Гайсине Винницкой области

Накануне компания на "Део Нексии" заехала на станцию, работник заполнил бак газом и рассчитал их. После чего молодые люди отправились дальше. Правда, уже через несколько минут бедный мужчина стал одним из героев боевика. Направленный в лоб пистолет, драка, и в конце концов отобранная выручка. Только нападающий ушел, работник АЗС нажал тревожную кнопку. Автомобиль правоохранители вычислили на выезде из Гайсина. Всех задержали.

Сейчас им инкриминируют разбойное нападение. За содеянное преступники могут отсидеть до 12 лет.