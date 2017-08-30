В новый учебный год с дырявой крышей - очередная история о неготовности школ к первому сентября

В Черкасской области в селе Балаклее кровля в учебном заведении протекает уже несколько лет. Отремонтировать кровлю должны были еще в прошлом году. Даже нашли на это 800 тысяч гривен, но из-за бюрократических проволочек работы так и не начались.

Сейчас чиновники договариваются с другим подрядчиком. Если он и возьмется за работу, завершит ее не раньше, чем за два месяца. Как во время ремонта будут проводить уроки - в школе еще не решили.