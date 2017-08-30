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Экс-заключенный, отсидевший 3 года за развращение несовершеннолетних, сейчас вышел на свободу и пугает все окрестности в британском Беркшире

30 августа 2017, 05:13
Экс-заключенный, отсидевший 3 года за развращение несовершеннолетних, сейчас вышел на свободу и пугает все окрестности в британском Беркшире

Имения в престижном квартале в Беркшире, каждое из которых стоит не менее трех миллионов фунтов стерлингов, выставляют на торги, чтобы не жить рядом с извращенцем. Ральфу Харрису - 87 лет. В молодости он был лидером чартов, музыкантом, телеведущим и комиком.

Но в то же время в его биографии есть несколько случаев сексуальных домогательств к детям, после обнародования которых разгорелся грандиозный скандал. Адвокаты оправдать подсудимого не смогли. Но добились досрочного освобождения из-за решетки.

Общество, Прочее, свідок, Секс и чувства

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