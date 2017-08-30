КНДР угрожает новым ударом

Ким Чен Ын играет ядерным оружием с 2006 года. Испытания считает залогом, так сказать, выживания и шантажа Запада. Вопреки санкциям, с зазеркалья карты мира летят ядерные, термоядерные и водородные бомбы мощностью несколько мегатонн. О неудачных запусках, когда ракеты разрывались еще на старте, госпропаганда молчит. Но с недавних пор в арсенале КНДР - разработанные совместно с Ираном ракеты на твердом топливе, способные пересечь океан.

Сейчас рычаги влияния на северокорейского агрессора ищут в ООН, объединяться мировое сообщество призывает Япония, дипломатически решить все и усмирить амбиции - Китай. Обозреватели говорят, о реальной угрозе ядерной войны последний запуск не говорит. Это месть Америке за совместные с Южной Кореей военные учения. Но это только начало.