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Молодой человек отрубил топором руку женщине, а потом добивал бедную сапой - жуткое убийство в Днепропетровской области

30 августа 2017, 10:19
Молодой человек отрубил топором руку женщине, а потом добивал бедную сапой - жуткое убийство в Днепропетровской области

Окровавленный труп 56-летней женщины нашли благодаря бдительным соседям. Жертва убийцы - его бабушка. Следователи выяснили: внук частенько наведывался к родственнице на работу и требовал от нее денег на очередную дозу зелья.

После совершения преступления убийца все время находился рядом с мертвым телом - наглотался наркотиков и смотрел телевизор в соседней комнате. Психиатрическое обследование будет длительным, говорят в полиции. Если молодого человека таки признают вменяемым, за жестокое убийство родственницы ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Наркотики, свідок, Убийства

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