Памяти Майкла Джексона: певцу могло бы исполниться 59 лет

Когда 25 июня 2009 года Майкл Джексон ушел из жизни, фанаты до последнего в это не верили. У него остановилось сердце. Но почему именно - неизвестно до сих пор. Но даже после смерти поп-идол бил рекорды. Церемонию прощания с Майклом Джексоном посмотрело около миллиарда человек.

Нынче поклонники по всему миру отмечают день рождения Майкла Джексона.

О жизненном пути мировой звезды и невероятных фактах его карьеры смотрите в сюжете.