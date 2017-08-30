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Памяти Майкла Джексона: певцу могло бы исполниться 59 лет

30 августа 2017, 11:22
Памяти Майкла Джексона: певцу могло бы исполниться 59 лет

Когда 25 июня 2009 года Майкл Джексон ушел из жизни, фанаты до последнего в это не верили. У него остановилось сердце. Но почему именно - неизвестно до сих пор. Но даже после смерти поп-идол бил рекорды. Церемонию прощания с Майклом Джексоном посмотрело около миллиарда человек.

Нынче поклонники по всему миру отмечают день рождения Майкла Джексона.

О жизненном пути мировой звезды и невероятных фактах его карьеры смотрите в сюжете.

Общество, Прочее, свідок

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