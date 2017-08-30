Известного турецкого актера, звезду кино и сериалов Ватана Шашмаза убили в Стамбуле
30 августа 2017, 13:26
Любовница застрелила его просто в отеле, где парочка развлекалась. Экс-манекенщица хладнокровно выпустила четыре пули в спину избранника, потом еще одну себе в висок, но попала в ухо.
На записях с камер наблюдения видно, как Ватан Шашмаз заходит в номер вслед за любовницей. Через несколько минут - после выстрелов - в фойе появляются полицейские. Поводом расправы и самоубийства считают ревность.