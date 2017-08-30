В Одессе сбросили с постамента, повесили и разбили молотом бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова

С постамента его сбросили ночью. Бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова вывезли к мосту в центре города и повесили за шею над Деволановским спуском. После этого его разбили. За всем наблюдала полиция. Патрульные даже не пытались остановить парней. Забрали только остатки бюста.

Отвечать за уничтожение памятника пока некому. Несмотря на присутствие патрульных на месте повешения бюста и нападения на свидетеля, подозреваемых в обоих делах нет.