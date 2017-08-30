Напомнить пароль | Регистрация
среда, 30 августа 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

В Одессе сбросили с постамента, повесили и разбили молотом бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова

30 августа 2017, 15:26
В Одессе сбросили с постамента, повесили и разбили молотом бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова

С постамента его сбросили ночью. Бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова вывезли к мосту в центре города и повесили за шею над Деволановским спуском. После этого его разбили. За всем наблюдала полиция. Патрульные даже не пытались остановить парней. Забрали только остатки бюста.

Отвечать за уничтожение памятника пока некому. Несмотря на присутствие патрульных на месте повешения бюста и нападения на свидетеля, подозреваемых в обоих делах нет.

свідок, Хулиганство

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Болота"
Сериал "Болота"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab