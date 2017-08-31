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Одесситов будут проверять на металлодетекторах на массовых мероприятиях ко Дню города

31 августа 2017, 03:13
Одесситов будут проверять на металлодетекторах на массовых мероприятиях ко Дню города

Второго сентября центр города после обеда закроют для частного транспорта. В полиции также отмечают: оперативники отрабатывают каналы и места хранения оружия.

Одесситов и гостей, особенно накануне Дня города, просят обращать внимание на подозрительные предметы и заброшенные автомобили. Обещают проверять каждый сигнал и не наказывать, если он окажется ложным. Всего же на улицы в день Одессы выйдет семьсот правоохранителей.

Прочее, свідок

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