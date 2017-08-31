В Испании стартовала Томатина

Городок Буньоль в Валенсии тонет от нашествия туристов, приехавших на ежегодные помидорные бои. Под ногами, в руках и растолченные на головах - до 160 тонн помидоров. Ежегодно в последнюю среду августа их свозят сюда, потому что по традиции так испанцы провожают лето. Кроме веселья, танцев и бесплатных угощений, кульминацией становится именно томатная битва.

В этом году Томатина проходит еще и с участием тысяч вооруженных до зубов правоохранителей. После теракта в Барселоне испанцы не отменили фест, но усилили меры безопасности.